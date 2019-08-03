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ВДНХ за три неполных дня посетили свыше 700 тыс. человек 

Национальная Служба Новостей + ещё 16 5 часов назад
Фото: РИА Новости
За три неполных дня празднований 80-летнего юбилея ВДНХ гостями праздника стали более 700 тысяч человек.
Так, в субботу ВДНХ посетили 300 тысяч человек, пишет официальный сайт мэра Москвы. Для гостей ВДНХ выступают известные артисты, проводятся мастер-классы. Кроме того, был проведен парад театральных и цирковых артистов.
В субботу, 3 августа, состоится шоу дронов, специально подготовленное к юбилею. В 21:30 в небо запустят 500 беспилотников со светодиодами, которые образуют различные световые композиции на высоте до 300 метров. Наблюдать шоу лучше всего с Центральной аллеи ВДНХ, на территории между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Каменный цветок».
Всего в честь 80-летия выставки до конца года на ее территории пройдет свыше 100 тематических мероприятий. Юбилею также посвятят программу Дня города. Гости праздника смогут узнать об истории выставочного комплекса на четырех тематических площадках.
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