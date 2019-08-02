В Москве разработали маршрут-квест в честь 80-летия ВДНХ

В столице разработали маршрут-квест, посвящённый 80-летию ВДНХ, сообщает «Вечерняя Москва».

Он доступен для пользователей портала «Узнай Москву» и рассказывает об истории создания павильонов и значении их декора.

«ВДНХ — крупнейший культурно-исторический комплекс и одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История здесь на каждом шагу. Не пропустить ничего важного гостям поможет новый интерактивный гид», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Маршрут рассчитан на 80 минут, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о планах Москвы по развитию территории ВДНХ.