В центре Москвы появились гигантские слизни

Миллионы гигантских оранжевых слизней выползли на Тверскую, передает телеканал Москва 24. Вслед за ними по городу поползли слухи о заболеваниях, которые, якобы могут переносить моллюски из Испании . Москвичи задаются вопросами, существует ли реальная угроза для человека и как экзотические слизни вообще оказались в столице.

Целую колонию оранжевых слизней обнаружили в Делегатском парке. Их размер поражает — около 10–15 сантиметров. Посмотрев на экзотических обитателей поближе, многие горожане заявили, что не испытывают страха. Наоборот, по их словам, оранжевые брюхоногие — довольно симпатичные и выглядят безобидно.

Как пояснил энтомолог Илья Гомыранов, в Португалии, где этот вид слизней изначально жил, и на Пиренейском полуострове, "он не наносит вообще никакого вреда". При этом в южных регионах, где "тепло и слизень весь год активен", он может навредить посадкам плодовых деревьев и винограда, уточнил эксперт. "То, что он переносит бычьего цепня — это абсолютная ерунда. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", — развеял опасения москвичей специалист.

При этом ученые прогнозируют, что век слизней в Москве будет н