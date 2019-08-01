ЦОДД напугал москвичей иностранными плакатами 

Жуткая рекламная пауза прямиком из Новой Зеландии



Такими плакатами NZ Transport Agency (это как наш @DtRoad) наглядно показывает, что бывает, если даже немного превысить допустимую скорость в городе в 50 км/час. pic.twitter.com/whTmlhAfIw— ЦОДД (@gucodd) 1 августа 2019 г.