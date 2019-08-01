ЦОДД напугал москвичей иностранными плакатами 

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал плакаты новозеландского транспортного агентства, рассказывающие о превышении допустимой скорости в городе.
Максимальная разрешённая скорость в населённых пунктах страны — 50 километров в час, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Жуткая рекламная пауза прямиком из Новой Зеландии, — подчеркнули там.
Жуткая рекламная пауза прямиком из Новой Зеландии
Такими плакатами NZ Transport Agency (это как наш @DtRoad) наглядно показывает, что бывает, если даже немного превысить допустимую скорость в городе в 50 км/час. pic.twitter.com/whTmlhAfIw— ЦОДД (@gucodd) 1 августа 2019 г.
Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.