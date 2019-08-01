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ЦОДД напугал москвичей иностранными плакатами 

News.ru 2 часа назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал плакаты новозеландского транспортного агентства, рассказывающие о превышении допустимой скорости в городе.
Максимальная разрешённая скорость в населённых пунктах страны — 50 километров в час, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Жуткая рекламная пауза прямиком из Новой Зеландии, — подчеркнули там.
Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.
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Новости Москвы , ГИБДД
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