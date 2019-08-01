В Москве отпразднуют столетие Баухауса

Москве стартуют дни Баухауса, приуроченные к столетию Высшей школы строительства и конструирования. Мероприятия пройдут в «Авиапарке» с 11 по 24 августа. Следить за событиями можно на странице проекта.

В рамках Дней 100-летия Баухауса пройдут лекции о влиянии школы на архитектуру, искусство и дизайн, выставки, показы кино и детские мастер-классы. В частности, посетители смогут посмотреть интерактивную выставку о вехах истории школы, ее идеологах, а также достижениях в области дизайна и архитектуры. Помимо этого состоится показ документального фильма «Рамс» о Дитере Рамсе — одном из главных немецких промышленных дизайнеров XX века и легенде компаний Braun и Vitsoe.

На территории «Авиапарка» разместят зону с панорамным лифтом, стилизованную под здание школы в городе Дессау, куда она переехала в 1931 году. Балконы центрального атриума украсят манифесты, которые провозглашались в школе. Целью мероприятий является рассказать о Баухаусе как части большого авангардного движения.

Баухаус — от немецкого Bauhaus, что означает «дом строительства». Школа была открыта в 1919 году в немецком городе Веймар, просуществовала по 1933 год и со временем превратилась в архитектурный стиль. В нем, в частности, построена штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Школа оказала влияние и на советский конструктивизм и прослеживается в минимализме хрущевской архитектуры.