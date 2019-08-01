Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики

До конца года в квартирах москвичей установят более 40 тысяч умных счетчиков. Они смогут сами передавать показания и позволят жителям сэкономить на электроэнергии. Такие приборы не получится обмануть.

Волнительный момент: в деревне Каракашево в Новомосковском округе устанавливают первые умные счетчики. Жители вышли из домов, чтобы посмотреть на чудо-прибор. Потом они его уже вряд ли увидят, счетчик закрепляют на самом верху. Да и смотреть на него не нужно, все показатели будут под рукой.

— Вот памятка об установленном счетчике: это дисплей, вы нажимаете на эту кнопочку, и он подключается у вас к счетчику.

Снимать показания теперь не надо, это делает сам прибор. Он ежедневно дистанционно передает все данные в "Мосэнергосбыт".

"Через сотовую связь идет опрос приборов учета с последующей передачей информации на сервер компании. Соответственно, потребитель имеет пульт, с помощью которого он может дистанционно снять показания прибора и контролировать свой расход электроэнергии", — рассказывает Антон Стрельников, начальник управления реализации услуг по передаче электрической энергии.

На дисплее отображается, сколько всего израсходовано киловатт и отдельно по двум тарифам — дневному и ночному.

— Я думаю, новое надо встречать с радостью и пытаться пользоваться. Сейчас современные технологии. Потом это удобно: не надо ходить ни в дождь, ни в грязь.

В деревне Жуковке Троицкого округа такие приборы установили еще несколько месяцев назад. Для Александра пульт стал незаменимой вещью в доме. По нему он контролирует, скорее, не сумму в платежке, а себя — сколько электроэнергии расходует в день.

— Я выигрываю сейчас в деньгах, понимаете? Я могу стиральную машину запускать ночью, получается, 30 процентов я выигрываю. Для меня это очень удобно.

Обмануть умный счетчик не удастся. За работой каждого прибора следят в офисе "Московской электросетевой компании" . В таблице в киловаттах отображается количество расходуемой энергии и исправность сети.

"В этой программе мы можем установить параметры сети. Мы монитором напряжение: если напряжение будет пониженное, могут плохо работать приборы, если будет повышенное — приборы могут выйти из строя. После этого мы направляем уже бригаду", — объясняет Юрий Костюков, главный специалист сектора организации учета электроэнергии.

Такие счетчики устанавливают пока только на территории Новый Москвы. Но уже к концу 2022 года, как обещают сотрудники МОЭСК, эти приборы появятся во всех домах столицы.