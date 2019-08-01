Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главного архитектора Москвы затравили в соцсетях за «человейники» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Пользователи Facebook раскритиковали главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова за планы по массовому строительству в столице многоэтажных жилых домов. На это обратил внимание Telegram-канал «Медиатехнолог».
Канал указал, что Кузнецов начал удалять критические комментарии «прям в ночи», но скриншоты с ними сохранились в сети. Пользователи, в частности, отметили, что архитектору «ничего доверить нельзя», потребовали от него «убрать руки прочь от Москвы» и обвинили его в том, что он «в глаза долбился, когда подписывал план» строительства домов в одном из районов.
В конце июля «Лента.ру» опубликовала расследование «Человейники Кузнецова» о деятельности главного архитектора столицы и его заработке путем обмана москвичей. За три дня ролик набрал более 35 тысяч просмотров.
Тогда же стало известно, что Кузнецов фактически санкционировал уничтожение здания фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте, утвердив проект реконструкции строения.
Последние новости
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве В Москве разрушат миф о чашке Сталина
Комментарии6
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Lenta.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США испытают программируемые снаряды
Соловьев рассказал о доверии к нему россиян42
Художница легла в кучу пепла ради лесов в Сибири16
Экс-гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос7
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте22
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение