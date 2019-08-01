Главного архитектора Москвы затравили в соцсетях за «человейники»

Пользователи Facebook раскритиковали главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова за планы по массовому строительству в столице многоэтажных жилых домов. На это обратил внимание Telegram-канал « Медиатехнолог ».

Канал указал, что Кузнецов начал удалять критические комментарии «прям в ночи», но скриншоты с ними сохранились в сети. Пользователи, в частности, отметили, что архитектору «ничего доверить нельзя», потребовали от него «убрать руки прочь от Москвы» и обвинили его в том, что он «в глаза долбился, когда подписывал план» строительства домов в одном из районов.

В конце июля «Лента.ру» опубликовала расследование «Человейники Кузнецова» о деятельности главного архитектора столицы и его заработке путем обмана москвичей. За три дня ролик набрал более 35 тысяч просмотров.

Тогда же стало известно, что Кузнецов фактически санкционировал уничтожение здания фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте, утвердив проект реконструкции строения.