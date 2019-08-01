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Новые ночные маршруты Москвы свяжут районы Алтуфьево и Бутово 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые ночные маршруты с понедельника начнут курсировать в Москве по маршруту Серпуховско-Тимирязевской ветки метро. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры.
Новые маршруты Н8 и Н9 будут курсировать от станции метро "Китай-город". Они свяжут центр города с районами, куда раньше ночью нельзя было доехать на общественном транспорте. В частности они свяжут в ночные часы северные районы города, например, Алтуфьево, с южными, например, Чертаново, Северное и Южное Бутово и другими.
При этом маршруты трамваев №3 и автобусов №15 с 5 августа станут работать как обычный городской транспорт. А в ночные часы их заменят новые только введенные маршруты.
Так же в ночь с 4 на 5 августа изменится маршрут Н6, следующий от "Осташковской улицы" до метро "Китай город". На участке этого маршрута между Китай-городом и станцией метро "ВДНХ" автобусы будут следовать не по улице Сретенке и проспекту Мира, а через станции метро "Трубная", "Достоевская" и "Марьина Роща", затем по Шереметьевской улице и улице Академика Королева, далее и по привычному маршруту в район Медведково.
Напомним, что все ночные маршруты, начинающиеся с буквы "Н", теперь будут отправляться от станции метро "Китай-город". Ночные маршруты начинают ходить с 01:00 и курсируют каждые полчаса до 05:30 — времени открытия станции метро. Всего в столице работают 10 подобных маршрутов.
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