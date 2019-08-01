Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием

Сергей Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это большой праздник для города. ВДНХ — культовый объект для Москвы и для страны в целом, со сложной судьбой, о которой вы все хорошо знаете. Наверное, вам было непросто смотреть, что происходило с ВДНХ последние 10-летия — было такое ощущение, что мы теряем эту красавицу. Благодаря коллективу ВДНХ, горожанам, тысячам людей, которые здесь работали: реставраторам, строителям, тем, кто благоустраивал и восстанавливал территорию, — ВДНХ сегодня снова стала любимым местом для москвичей. Поздравляю вас с праздником, с юбилеем, с новым рождением ВДНХ", — сказал Собянин.

ВДНХ с 1 по 4 августа отмечает свое 80-летие, в эти дни на территории выставки пройдет более 50 мероприятий. Главным событием станет концерт, который состоится 1 августа. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ.

Также откроются новые выставки: "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только", "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ" и "Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ".

За четыре дня на выставке выступит более 50 артистов на 20 различных площадках. В первый день празднования выступят Тамара Гвердцители Кристина Орбакайте , Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Для детей будет работать несколько игровых зон.

Также 1 августа в Зеленом театре с 15:00 до 17:00 выступит Шер Остон, он споет в сопровождении оркестра Golden Jazz, а с 20:00 до 22:30 джаз-панк-дива Теона Контридзе выступит с оркестром джазовой музыки Олега Лундстрема

На площади Промышленности все дни празднования в 16:00 и 19:00 покажут новую версию балета "Светлый ручей" в исполнении солистов Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Постановку создали специально к юбилею ВДНХ, и она гораздо короче оригинала 1935 года.