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В Москве появится новая станция Кольцевой линии метро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии московского метро займет около пяти лет, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил, что «мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить строительство станции метро „Суворовская“ на действующей Кольцевой линии метро», передает агентство «Москва».
Он отметил, что «это станция глубокого заложения, с чем связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера». По предварительным оценкам, «она будет построена не раньше, чем через пять лет».
По словам заместителя мэра, в данный момент разрабатывается градостроительная документация для строительства станции.
«Параллельно этот проект планируется включить в программу развития метро и Адресную инвестиционную программу города, после чего он получит необходимое финансирование», — пояснил Хуснуллин, подчеркнув, что говорить о стоимости работ еще рано.
Глава Строительного комплекса уточнил, что решение о возобновлении проекта строительства станции «Суворовская» было принято из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе.
Станция «Суворовская» будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро.
Возможность строительства данной станции прорабатывалась еще в 1990 году, однако из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости от проекта отказались.
Ранее сообщалось, что метро из Москвы решили не продлевать в Мытищи, Красногорск и Балашиху.
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