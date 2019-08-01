В Москве восстановили движение на серой ветке метро

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где произошел сбой из-за падения человека на путь, восстановлено и вводится в график, сообщается в четверг в Twitter Московского метро.

"Движение поездов на участке между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.