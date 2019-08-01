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В Москве восстановили движение на серой ветке метро 

РИА Новости + ещё 22 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где произошел сбой из-за падения человека на путь, восстановлено и вводится в график, сообщается в четверг в Twitter Московского метро.
"Движение поездов на участке между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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