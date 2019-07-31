Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые контейнеры для сбора старой электроники появились в Москве 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Стройкомплекс Москвы, Михаил Колобаев
Компании "Экополис" и "ПИК-Комфорт" поставили первые в Москве контейнеры для сбора электролома — малой бытовой техники и электроники — в столичном районе Некрасовка. Об этом говорится в сообщении "Экополиса".
"Контейнеры установлены на мусорных площадках рядом с домами по адресам: Липчанского, 2, Липчанского, 4, Покровская, 16, Вертолетчиков, 13. Их не стоит путать с баками для сбора ламп и батареек. В контейнеры можно выбросить любую электронику и бытовую технику — от ноутбука до наушников, от кофеварки до телефона", — говорится в сообщении.
Отмечается, что число точек для сбора электролома в Москве будет расти. Собранные приборы отправят на завод "Экотехпрома", там мусор рассортируют, разберут на компоненты и измельчат. Черные и цветные металлы вернут в производство, а пластик отправят на завод по переработке пластмасс. Из пластиковых гранул, которые в итоге получатся, будут делать садовую мебель, трубы и контейнеры. Электронные платы будут перерабатывать на другом предприятии. В итоге до 95% от собранного электронного лома получится превратить в сырье и вернуть в экономику, считают в компании.
"Это первый шаг к созданию системы сбора и переработки электронных отходов, без которой мы не сможем сохранить окружающую среду и здоровье наших детей. Во многих странах уже выросло целое поколение, для которого раздельный сбор отходов не является чем-то исключительным. Воспитание такого поколения в России — основа создания эффективной системы переработки отходов и наша цель", — процитировали в сообщении генерального директора "Экополиса" Максима Лобанова.
Ранее сообщалось, что с января 2020 года в Москве заработает система раздельного сбора бытового мусора. Таким образом до конца 2019 года вблизи всех жилых дворов и объектов социальной инфраструктуры города будут установлены дополнительные синие контейнеры для приема пригодных к переработке материалов — бумаги, металла, стекла и пластика.
Существующие пилотные проекты в Москве по раздельному накоплению продолжат работать. После первого этапа внедрения системы власти рассчитывают запустить второй этап с углубленной сортировкой мусора.
ТАСС: последние новости
"Москвариум" проведет "Морской парад" цирковых артистов на ВДНХ 3 августа Собянин назвал незаконную акцию оппозиции в Москве преднамеренной провокацией Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду в Москве
Комментарии1
Новости Москвы , Максим Лобанов , Группа компаний ПИК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал приказ армии226
Возле резиденции Путина поймали налетчиков62
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич92
«Не Парижу нас учить»: резкое заявление Захаровой38
Минск заподозрили в сокрытии африканской чумы свиней5
Видео
02:07
«Для него девушки — просто тело». Друг об убийце блогерши
Общество Криминал
01:50
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Происшествия В мире
03:49
Путин дал приказ армии
Политика Армия
00:43
Задержание сторонников ИГ в Татарстане сняли на видео
Происшествия Другое
02:33
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич
Общество
00:31
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Происшествия Пожары
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
03:37
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Происшествия
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение