Началось строительство пересадки со станции «Марьина роща»

В «Мосметрострое» приступили к сооружению пересадки со станции «Марьина Роща» на станцию «Шереметьевская». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Основные работы ведутся со стороны «Шереметьевской». Поскольку она расположена очень близко к «Марьиной Роще», использовать буровзрывной способ нельзя. Пешеходные коридоры будут создаваться вручную.

Генеральный директор «Мосметростроя» рассказал, как будут проходить работы. Сначала будут перенесены коммуникации, защитный зонт и часть мозаичного панно демонтированы, уточняет он. Станция «Шереметьевская» Большой кольцевой линии строится под одноименной улицей. Она будет оснащена наземным вестибюлем. Декор будет выполнен в «усадебном» стиле: пилоны будут облицованы гранитом, сделают их похожими на колонны из фарфора.