Участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт 3 и 4 августа

Участок Филевской линии Московского метрополитена между «Киевской» и «Кунцевской» будет закрыт 3 и 4 августа, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В ближайшие выходные, 3 и 4 августа, на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах «КМ». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Так, в период закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы «КМ1» — они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут «КМ2» обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00.