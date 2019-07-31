Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки

Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте , Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай" и Uma2rman выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа. Об этом сообщили в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"С 1 по 4 августа главная выставка страны отметит свое 80-летие. В юбилейном концерте, который состоится вечером 1 августа, примут участие звезды советской и российской эстрады: Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и многие другие", — говорится в сообщении.

Теона Контридзе. Возле павильона № 1 "Центральный" 2 августа в 14:00 сыграет Президентский оркестр Российской Федерации. В зеленом театре днем посетители услышат джаз в исполнении Шера Остона и его оркестра, а вечером на сцену выйдут музыканты Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема

"Второго августа концерты будут посвящены дружбе народов. Днем сыграют группы "Ива Нова" и певица Арцвик, а в вечерней программе выступят Zdob si zdub и Кубанский казачий хор. Третьего августа будут играть группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. Завершится музыкальный марафон 4 августа выступлениями известных поп-исполнителей. Днем гости услышат группу "Пицца" и певицу Мусю Тотибадзе, а вечером на сцену выйдут музыканты Кравц и Alekseev", — уточняется в сообщении.

Кроме того, посетители мероприятия смогут посмотреть выступления солистов Большого театра и театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Гостям выставки покажут мини-балет, поставленный специально к 80-летию ВДНХ. Для детей обустроят зону с сухим бассейном (манеж, наполненный пластиковыми шариками). Также малыши смогут поиграть в салки и прятки, покататься на горках и качелях из лент и слепить куличи из разноцветного песка, а возле павильона № 66 — прокатиться на карусели "Катушка с нитками".