Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ

Государственный Музей Рерихов (филиал Музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ . Масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась весной 2019 года.

"К нашей большой радости, музей пользуется популярностью, на прошлой неделе мы отметили 25-тысячного посетителя этой экспозиции. Каждая выставка имеет свой период жизни. Нам показалось, что по прошествии трех месяцев ее нужно несколько модернизировать, добавить новые картины и предметы. Сейчас мы открываем обновленную экспозицию, здесь представлены 604 музейных предмета", — сказал Седов.

Как ранее рассказали в музее, выставочные залы дополнили 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась.

Также гости музея могут ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.