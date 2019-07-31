Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посетители смогут увидеть более 600 произведений искусства Николая и Святослава Рерихов в обновленной экспозиции Музея Рерихов на ВДНХ, сообщил журналистам директор Музея Востока Александр Седов.
Государственный Музей Рерихов (филиал Музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ. Масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась весной 2019 года.
"К нашей большой радости, музей пользуется популярностью, на прошлой неделе мы отметили 25-тысячного посетителя этой экспозиции. Каждая выставка имеет свой период жизни. Нам показалось, что по прошествии трех месяцев ее нужно несколько модернизировать, добавить новые картины и предметы. Сейчас мы открываем обновленную экспозицию, здесь представлены 604 музейных предмета", — сказал Седов.
Как ранее рассказали в музее, выставочные залы дополнили 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась.
Также гости музея могут ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.
Последние новости
Польская журналистка оценила отдых в Крыму Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Комментарии
Новости Москвы , Александр Седов , Николай Рерих , Святослав Рерих , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Раскрыта схема крышевания банков полковником ФСБ21
В ДНР назвали условия для отвода сил
Российский губернатор ответил на критику Путина144
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой5
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:26
Зеленский собрался в Белоруссию
В мире Украина
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение