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Морской карнавал пройдет на ВДНХ 3 августа 

Москва24 + ещё 10 2 часа назад
Фото: vdnh.ru
Москвичей пригласили на "морской" карнавал, который пройдет 3 августа в честь 80-летия ВДНХ. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе выставки.
По словам организаторов, "морской" карнавал станет "настоящим подарком для любителей фееричных танцевальных шоу". Стартует красочное шествие в полдень от арки Главного входа. Затем участники костюмированного парада пройдут по Центральной аллее до "Москвариума". По пути они сделают две остановки: между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером, а также у павильона "Космос" — между макетом Як-42 и павильоном №20.
"Во время парада гостей ждет живое выступление "морского оркестра" и захватывающее акробатическое шоу, в котором примут участие более 30 театральных и цирковых артистов", — рассказали в пресс-службе ВДНХ. По Центральной аллее пройдут участники "в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира".
Всем желающим предложили присоединиться к карнавальному шествию. В честь юбилея им подарят сувениры от "Москвариума". Они также cмогут сделать красочные снимки с гигантским арт-объектом. Кто возглавит парад, посетители узнают только на самом мероприятии, отметили организаторы.
В этот же день на втором этаже "Москвариума" откроют бесплатную фотовыставку "Океан в городе". Она расскажет о морских и пресноводных обитателях океанариума. Необычные кадры, авторами которых стали тренеры морских животных, покажут впервые. А главным экспонатом выставки будет фотография белуги — работа всемирно известного британского фотографа-анималиста Тима Флэка. Увидеть "Океан в городе" можно будет на протяжении всего августа, ежедневно с 10:00 до 22:00.
В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. Юбилей будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и гостей города ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк. Кроме того, 1 августа в павильоне "Дом культуры" откроется выставка работ художников с лучшими видами ВДНХ.
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