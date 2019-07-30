В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд

Животным приготовят специальные угощения, проведут шествие с бумажным драконом и устроят шоу китайских барабанщиков

Московский зоопарк впервые за свою историю отпразднует день рождения больших панд, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Самца Жуи и самку Диндин привезли из провинции Сычуань в апреле 2019 года. Диндин 30 июля исполнится 1 год, а Жуи — 31 июля будет 2 года. Их дни рождения отпразднуют 31 июля с 11:45 до 17:00. Праздник пройдет в китайском стиле. Для панд подготовят угощения в шуршащей бумаге и даже подадут торт.