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В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд 

Вести Подмосковья + ещё 11 4 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Животным приготовят специальные угощения, проведут шествие с бумажным драконом и устроят шоу китайских барабанщиков
Московский зоопарк впервые за свою историю отпразднует день рождения больших панд, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Самца Жуи и самку Диндин привезли из провинции Сычуань в апреле 2019 года. Диндин 30 июля исполнится 1 год, а Жуи — 31 июля будет 2 года. Их дни рождения отпразднуют 31 июля с 11:45 до 17:00. Праздник пройдет в китайском стиле. Для панд подготовят угощения в шуршащей бумаге и даже подадут торт.
Праздник начнется с шоу китайских барабанщиков. В 12:00 пройдет традиционное китайское шествие с бумажным драконом. Будут петь поздравительные песни на русском и китайском языках. У «Фауны Китая» будут рассказывать о китайских чаепитиях и будут предлагать продегустировать пуэр, улун, те гуань инь и улун ли шань. Здесь же будет работать фотозона. В зоопарке пройдет выставка Анны Донченко, художника-анималиста, которая посвящена пандам.
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Новости Москвы , Другое , Анна Донченко
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