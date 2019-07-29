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Усадьбу Салтыковых в Москве отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 7 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Департамент культурного наследия Москвы поручил отреставрировать главный дом усадьбы Салтыковых.
Дом имеет огромную архитектурную ценность: он был возведен на основе зданий, датированных началом XIX века. С XVII века здесь находились палаты царевичей Касимоского ханства. Затем усадьба оказалась во владении приближенного Петра I Алексея Долгорукова, а позже — во владении Николая Салтыкова, потом — Александра Черткорва, после смерти которого в усадьбе была открыта первая частная библиотека в стране.
— После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием правообладателю будет выдано разрешение на проведение самих работ, которые будут проводится под надзором департамента культурного наследия, — приводит АГН «Москва» слова руководителя ведомства Алексея Емельянова.
Для разработки проекта будут проведены исторические и библиографические исследования. Все особеннотси здания будут тщательно изучены с целью сохранить первозданный вид культурного памятника столицы.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Николай Салтыков , АГН "Москва" , Москва
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