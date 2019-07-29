Усадьбу Салтыковых в Москве отреставрируют

Департамент культурного наследия Москвы поручил отреставрировать главный дом усадьбы Салтыковых.

Дом имеет огромную архитектурную ценность: он был возведен на основе зданий, датированных началом XIX века. С XVII века здесь находились палаты царевичей Касимоского ханства. Затем усадьба оказалась во владении приближенного Петра I Алексея Долгорукова, а позже — во владении Николая Салтыкова , потом — Александра Черткорва, после смерти которого в усадьбе была открыта первая частная библиотека в стране.

— После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием правообладателю будет выдано разрешение на проведение самих работ, которые будут проводится под надзором департамента культурного наследия, — приводит АГН «Москва» слова руководителя ведомства Алексея Емельянова.

Для разработки проекта будут проведены исторические и библиографические исследования. Все особеннотси здания будут тщательно изучены с целью сохранить первозданный вид культурного памятника столицы.