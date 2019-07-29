Новый парк появится на западе Москвы возле реки Очаковка

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построят парк возле реки Очаковка, его создадут в рамках проекта планировки квартала, утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным , говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Помимо парка, который предназначен для отдыха местных жителей, по плану благоустройства на территории района появятся спортивные площадки и открытое парковочное пространство на 400 машино-мест. Также проектом предусмотрены развитие инфраструктуры, капитального строительства и инженерно-технического обеспечения.

«Для развития транспортной инфраструктуры территории предполагается строительство и реконструкция существующей улично-дорожной сети в районе проезда №1523, размещение светофоров и оборудование остановок общественного транспорта на улице Озерная», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Общая площадь проектируемой территории составляет 29,07 гектара. На них возведут 265,85 тысячи квадратных метров капитальных объектов. В их число войдут жилые дома, детские сады на 100 и 225 мест, школа на 750 мест, центр детского творчества, фитнес-центр и объекты здравоохранения.

В целях развития инженерно-технического обеспечения территории построят и реконструируют инженерные коммуникации и объекты.

Проект реализуют в один этап за счет средств инвестора и частично городского бюджета (касательно развития транспортной инфраструктуры).