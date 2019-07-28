Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прогремел салют в честь освобождения Бреста 

ТК «Звезда» + ещё 17 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В российской столице запускают салюты в честь освобожденных городов Европы. Планируется провести 17 фейерверков.
В Москве на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
Залпы начались 28 июля в 22.00 по московскому времени. Небо над столицей раскрасили 2500 фейерверков различных видов. Были задействованы орудия ЗиС-3 времен войны 1941 — 1945 годов и салютные установки на базе автомобилей «КАМАЗ».
В канун 75-летия Великой Победы в Москве решили отмечать праздничным салютом каждый из освобожденных городов Европы. Всего запланированы 17 фейерверков. Первые залпы 10 апреля прогремели в честь освобождения Одессы, 10 мая — в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска и Вильнюса, и сегодня — в честь Бреста.
Залпы также прогремят в честь освобождения городов Каунас — 1 августа, Кишинева — 2 августа, Бухареста — 31 августа, Таллина — 22 сентября, Риги — 13 октября и Белграда — 20 октября.
В следующем году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы — 17 января, Будапешта — 13 февраля, Братиславы — 4 апреля, Вены — 13 апреля, Берлина — 2 мая и Праги — 9 мая.
ТК «Звезда»: последние новости
Счетная палата заявила о рисках перебоев в работе Домодедово Камнепад парализовал работу железной дороги в Иркутской области Жителям Москвы напомнили о «желтом» уровне погодной опасности
Комментарии1
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Партия Зеленского перекроит Украину173
«Большая потеря». В Китае сожалеют об утрате Сахалина265
В ДНР заявили о бунте украинских морпехов93
Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому17
Армянский военный погиб при обстреле на границе7
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение