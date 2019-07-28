В Москве прогремел салют в честь освобождения Бреста

российской столице запускают салюты в честь освобожденных городов Европы. Планируется провести 17 фейерверков.

В Москве на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

Залпы начались 28 июля в 22.00 по московскому времени. Небо над столицей раскрасили 2500 фейерверков различных видов. Были задействованы орудия ЗиС-3 времен войны 1941 — 1945 годов и салютные установки на базе автомобилей «КАМАЗ».

В канун 75-летия Великой Победы в Москве решили отмечать праздничным салютом каждый из освобожденных городов Европы. Всего запланированы 17 фейерверков. Первые залпы 10 апреля прогремели в честь освобождения Одессы, 10 мая — в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска и Вильнюса, и сегодня — в честь Бреста.

Залпы также прогремят в честь освобождения городов Каунас — 1 августа, Кишинева — 2 августа, Бухареста — 31 августа, Таллина — 22 сентября, Риги — 13 октября и Белграда — 20 октября.

В следующем году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы — 17 января, Будапешта — 13 февраля, Братиславы — 4 апреля, Вены — 13 апреля, Берлина — 2 мая и Праги — 9 мая.