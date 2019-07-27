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Москвичи навалились на бургеры 

Мослента + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
В парке Горького проходит первый тематический фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера, который празднуют 27 июля. В первой половине дня мероприятие посетили 160 тысяч москвичей, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
На территории парка работают 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, в которых можно попробовать бургеры со свиными и говяжьими котлетами, креветками и мраморной говядиной, маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. К двум часам дня гости фестиваля съели более 20 тысяч бургеров, говорится в сообщении.
За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие российские звезды.
20 июля в парке Горького прошло празднование Международного дня торта. Также на площадках парка прошли музыкальный концерт, лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль цветов Moscow Flower Show — 2019. Мероприятия посетили около 80 тысяч москвичей.
Международный день гамбургера отмечают в честь первой продажи бургера американским предпринимателем Луи Лессингом в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Считается, что это произошло 27 июля 1900 года.
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