Район Чистых прудов могут сделать театральным

Скамьи, названные в честь актеров, могут появиться на Чистых прудах. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«На Чистых прудах есть уникальные скверы. Наша мечта — сделать скульптурные композиции, в которых должны появиться Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, а также сделать на Чистых прудах именные лавочки артистов, чтобы москвичи и гости столицы могли прийти в этот театральный район, вспомнить о тех людях. Я надеюсь, это будет очень интересно и уникально, я надеюсь, нашу идею поддержат власти», — передает слова Машкова Агентство «Москва».

Он отметил, что у театра есть историческая сцена на улице Чаплыгина, и вокруг нее сейчас реконструируются улицы и дома по программе «Мой район».