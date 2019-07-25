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Район Чистых прудов могут сделать театральным 

Москва меняется + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Скамьи, названные в честь актеров, могут появиться на Чистых прудах. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
«На Чистых прудах есть уникальные скверы. Наша мечта — сделать скульптурные композиции, в которых должны появиться Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, а также сделать на Чистых прудах именные лавочки артистов, чтобы москвичи и гости столицы могли прийти в этот театральный район, вспомнить о тех людях. Я надеюсь, это будет очень интересно и уникально, я надеюсь, нашу идею поддержат власти», — передает слова Машкова Агентство «Москва».
Он отметил, что у театра есть историческая сцена на улице Чаплыгина, и вокруг нее сейчас реконструируются улицы и дома по программе «Мой район».
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