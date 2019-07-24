Набережную вдоль Москвы‑реки в столице полностью благоустроят в течение пяти лет

Все работы по благоустройству набережной вдоль Москвы реки в столице планируют завершить до 2024 года, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Из 200 километров набережной Москва-реки на сегодняшний день благоустроено примерно 55 километров. Вся остальная территория вдоль одного и второго берега будет обустроено в ближайшие 4-5 лет», — сказал Бирюков.

Ранее он сообщил, что в столице запланировано до осени завершить основные работы по благоустройству в рамках программы «Мой район».

Московская программа «Мой район» ставит целью превратить столицу в город без окраин. Она направлена на создание нового уровня комфорта и единого качества жизни для всех жителей. Благодаря комплексному благоустройству в каждом районе должны быть свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, условия для занятий спортом.