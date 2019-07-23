Останкинскую башню в Москве смогут посещать дети с шести лет

МОСКВА , 23 июля. /ТАСС/. Минимальный возраст посетителей Останкинской телебашни в Москве понизили с семи до шести лет, сообщила во вторник пресс-служба государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"С 24 июля 2019 года минимальный возраст посетителей понизится до 6 лет. Раньше на Останкинскую телебашню можно было попасть только с семи лет. Ограничение было связано с обеспечением безопасности при посещении. В настоящее время правила пересмотрели и теперь возрастной ценз понижен до шести лет", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что дети получат возможность увидеть как устроена башня изнутри и понаблюдать за городом со смотровой площадки на высоте 337 м.