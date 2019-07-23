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Останкинскую башню в Москве смогут посещать дети с шести лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минимальный возраст посетителей Останкинской телебашни в Москве понизили с семи до шести лет, сообщила во вторник пресс-служба государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
"С 24 июля 2019 года минимальный возраст посетителей понизится до 6 лет. Раньше на Останкинскую телебашню можно было попасть только с семи лет. Ограничение было связано с обеспечением безопасности при посещении. В настоящее время правила пересмотрели и теперь возрастной ценз понижен до шести лет", — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что дети получат возможность увидеть как устроена башня изнутри и понаблюдать за городом со смотровой площадки на высоте 337 м.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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