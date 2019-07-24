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Москву-реку почистили 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты предприятия «Мосводосток» очистили поверхность Москвы-реки. Об этом сообщает «Москва 24».
Работы по сбору плавучего мусора и нейтрализации нефтепродуктов были выполнены техническим флотом. Было задействовано судно МС-3 со специальным гидроманипулятором для подъема больших грузов. Протяженность его маршрута составила около 60 километров.
Среди выловленного мусора оказались автомобильные шины, документы, пластиковые карты и паспорта, пишет канал. Также был убран обычный для Москвы-реки мусор — тина, бутылки и пакеты.
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