В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья

В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Посетители могут проконсультироваться у специалистов, научиться оказанию первой помощи, узнать, как ухаживать за ребёнком или лежачим больным.

23 июля в филиале №1 городской поликлиники №6 пройдёт лекция «Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания», а в школе молодых родителей в филиале №1 детской поликлиники №48 — занятие «Питание кормящей матери», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.