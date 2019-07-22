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Два жилых дома построят в Кузьминках по программе реновации 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Согласованы проектные документы на возведение двух жилых домов в рамках программы реновации в столичном районе Кузьминки на юго-востоке города, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы со ссылкой на ее председателя Валерия Леонова.
Дома планируют построить по адресу: улица Жигулевская, владение 3. В рамках проекта появятся два 18-этажных дома с подземным этажом и нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже. Два дома будут иметь 289 квартир.
Территорию около домов благоустроят. Там появятся пешеходные зоны, парковки, детская площадка, площадка для спорта и отдыха.
Ранее стало известно, что договоры на докупку жилой площади в квартирах по программе реновации заключила 331 семья. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это 87% от количества обращений. Всего желание приобрести жилье с большим количеством комнат изъявили 379 семей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Как отметил мэр, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , Сергей Собянин
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