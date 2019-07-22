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На юге Москвы откроется досуговый центр 

Вести Подмосковья + ещё 6 9 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Для жителей Москвы откроется новый культурно-досуговый центр, который станет еще одной точкой притяжения горожан. Новый центр откроется в здании, где раньше были расположены Бирюлевские бани. Сейчас объект находится в запустении, власти города в рамках программы «Мой район» решили реорганизовать опустевшее заброшенное здание. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Здание 1968 года имеет большую площадь — более 3 тысяч квадратных метров. Жители района Бирюлево Западное решили, что на этом месте должен открыться современный центр для досуга. После всех ремонтных работ москвичи смогут повидаться с друзьями, отдать ребенка в развивающие секции или побывать на концерте.
Отметим, что программа «Мой район» — это комплексный проект для создания равных возможностей, комфортной жизни и работы для всех жителей столицы в любой части города.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская , Москва
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