На юге Москвы откроется досуговый центр

Для жителей Москвы откроется новый культурно-досуговый центр, который станет еще одной точкой притяжения горожан. Новый центр откроется в здании, где раньше были расположены Бирюлевские бани. Сейчас объект находится в запустении, власти города в рамках программы «Мой район» решили реорганизовать опустевшее заброшенное здание. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Здание 1968 года имеет большую площадь — более 3 тысяч квадратных метров. Жители района Бирюлево Западное решили, что на этом месте должен открыться современный центр для досуга. После всех ремонтных работ москвичи смогут повидаться с друзьями, отдать ребенка в развивающие секции или побывать на концерте.

Отметим, что программа «Мой район» — это комплексный проект для создания равных возможностей, комфортной жизни и работы для всех жителей столицы в любой части города.