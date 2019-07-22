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Особняк в Волковом переулке отреставрируют 

Москва меняется + ещё 10 4 часа назад
Фото: © Москва меняется
Особняк почетного горожанина и купца Мельникова в Волковом переулке в Москве отреставрируют. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проекта новому собственнику исторического объекта.
Как говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы, особняк Мельникова — объект культурного наследия регионального значения, был построен в 1904 году в стиле модерн выдающимся архитектором Владимиром Адамовичем. Это одна из его первых самостоятельных работ.
После завершения разработки проекта его согласует Мосгорнаследие. И лишь тогда будет выдано разрешение на реставрацию объекта.
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