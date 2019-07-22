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Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции метро «Окская» 

Москва24 + ещё 10 4 часа назад
Фото: mos.ru/проектное решение
В Москомархитектуре утвердили дизайн станции "Окская" Некрасовской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Главным элементом дизайна станет потолок. Его оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами. Мерцающие окружности на синем фоне создадут иллюзию реки с кругами на воде.
Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому за основной выбрали синий цвет. В оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюли и платформу.
Стены на платформе облицуют керамогранитом, пол — светло-серым гранитом, а потолок — алюминием.
Станция метро "Окская" строится в Юго-Восточном округе — на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Выходить она будет к Окской улице и на Рязанский проспект.
В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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