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В кинотеатр «Слава» вернется кино 

Москва меняется 7 часов назад
Фото: Москва меняется
Закончены первоочередные противоаварийные работы в кинотеатре «Слава» на востоке столицы. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.
Трехэтажное здание расположено на шоссе Энтузиастов, д. 58 в районе Перово, в 10 минутах езды на общественном транспорте от метро «Шоссе Энтузиастов». Это выявленный объект культурного наследия.
Здание было выставлено на аукцион, теперь у него появился собственник. Он восстановит выявленный объект культурного наследия и приспособит под культурно-досуговый центр с сохранением функции кинопоказа.
Напомним, что кинотеатр «Слава», построенный в 1955 году по проекту Ивана Жолтовского, горел два раза. Последний раз — в 2007 году здание подожгли неизвестные и оно выгорело полностью. С тех пор там перестали показывать фильмы и оно находится в заброшенном состоянии.
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