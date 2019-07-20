В кинотеатр «Слава» вернется кино

Закончены первоочередные противоаварийные работы в кинотеатре «Слава» на востоке столицы. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Трехэтажное здание расположено на шоссе Энтузиастов, д. 58 в районе Перово, в 10 минутах езды на общественном транспорте от метро «Шоссе Энтузиастов». Это выявленный объект культурного наследия.

Здание было выставлено на аукцион, теперь у него появился собственник. Он восстановит выявленный объект культурного наследия и приспособит под культурно-досуговый центр с сохранением функции кинопоказа.

Напомним, что кинотеатр «Слава», построенный в 1955 году по проекту Ивана Жолтовского, горел два раза. Последний раз — в 2007 году здание подожгли неизвестные и оно выгорело полностью. С тех пор там перестали показывать фильмы и оно находится в заброшенном состоянии.