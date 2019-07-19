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«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро 

Мослента + ещё 2 41 минуту назад
Фото: кадр видео
В московском метро на ходу расцепились вагоны поезда. Видеозапись произошедшего была опубликована в Telegram-канале Baza в пятницу, 19 июля.
По информации канала, инцидент произошел между станциями «Петровский парк» и «Савеловская» Большой кольцевой линии. Отмечается, что один из поездов прямо во время движения потерял несколько вагонов. В результате пассажиры отделившейся части состава около 20 минут ждали, пока их вернут к станции.
На кадрах размещенного в сети ролика видно, как оставшиеся вагоны вывозят из тоннеля.
«Поезд "Москва-Ящерица"», — говорится в подписи к посту.
Ранее 19 июля сообщалось, что в столичной подземке, предположительно из-за разъединения вагонов, произошел сбой. Движение было остановлено около 08:00 на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратную сторону поезда также следовали с увеличенными интервалами. Спустя 15 минут движение было восстановлено и начало входить в график.
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