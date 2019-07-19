В Можайском районе построят православный храм в современном стиле

Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрен Москомархитектурой и Московской Патриархией, сообщили в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

По словам Кузнецова, архитекторам удалось не только сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, но и внести новаторские детали. Так, одной из значимых особенностей здания будет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.

Отмечается, что прообразом для нового храма стала знаменитая Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, постройка которой датирована 14 веком. В основе проекта — классическая крестово-купольная система, в которой купол плавно переходит в барабан с немного наклоненными внутрь стенами, становясь с ним единым целым. При этом стены сводов тоже имеют небольшой наклон — все вместе эти элементы образуют единую сложную форму.

Алтарь же отделят от основного пространства храма низкой алтарной преградой с одноуровневым иконостасом, так что пространство священнослужения не будет скрыто. Вместимость храма составит 500 молящихся, при этом само пространство для моления будет светлым, высоким и практически лишенным декоративных деталей.

Проект храма представят на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Инициатором и заказчиком проекта стал настоятель храма иеромонах Иона.