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В Москве высадят именные деревья 

Москва меняется + ещё 16 1 час назад
Фото: © Москва меняется
Жители столицы подали более 2 тысяч заявок для высадки на территории города именных саженцев в рамках проекта «Наше дерево» — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже этой даты родился ребенок, можно посадить в парке семейное дерево. Подать заявку разрешено в течение трех лет с момента появления малыша на свет», — отмечается в сообщении.
Столичный проект «Наше дерево» запустили 15 апреля текущего года. Горожане могут выбрать саженцы возрастом от 10 до 15 лет. Среди деревьев, доступных для посадки — рябина, клен, липа, сосна, дуб, яблоня, ель, ива и груша. Деревья будут высаживать осенью.
Прием заявок завершится 31 июля. Высаживать именные деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут в следующем году.
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