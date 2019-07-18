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Новые проезды и речной причал хотят построить в комплексе «Москва Сити» 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила реконструкцию Выставочного переулка, а также строительство проездов и причала в комплексе "Москва Сити". Об этом сообщается в материалах комиссии в четверг.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 18 июля 2019 года одобрила проект планировки (ППТ) территории ММДЦ "Москва-Сити" (ЦАО) для обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой", — говорится в материалах.
Отмечается, что проект предусматривает реконструкцию Выставочного переулка с увеличением числа полос движения до двух в каждую сторону, а также строительство нескольких новых проездов между башнями Сити.
"Планируется создание нового выхода из существующего подземного пешеходного перехода на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейского проезда на территорию "ЖК Нева Тауэрс". Кроме того, на берегу Москвы-реки будет размещен новый причал "Москва-Cити", — следует из материалов комиссии.
Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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