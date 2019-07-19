Москвичам придется потесниться из-за Эда Ширана

На станции метро «Спартак» в районе стадиона «Открытие Арена» могут ввести ограничения на вход и выход из-за концерта британского музыканта Эда Ширана , который пройдет 19 июля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Просим вас соблюдать порядок и требования сотрудников метро и полиции», — призвали представители метрополитена.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 19:20, дорожная обстановка вокруг стадиона, где выступит Ширан, несколько затруднена. Также есть заторы на прилегающем к арене Волоколамском шоссе и улице Свободы в районе перекрестка с этой автотрассой.

В преддверии концерта в парке Горького появилась пятиметровая фигура британского исполнителя.