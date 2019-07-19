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Москвичам придется потесниться из-за Эда Ширана 

Мослента + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
На станции метро «Спартак» в районе стадиона «Открытие Арена» могут ввести ограничения на вход и выход из-за концерта британского музыканта Эда Ширана, который пройдет 19 июля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
«Просим вас соблюдать порядок и требования сотрудников метро и полиции», — призвали представители метрополитена.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 19:20, дорожная обстановка вокруг стадиона, где выступит Ширан, несколько затруднена. Также есть заторы на прилегающем к арене Волоколамском шоссе и улице Свободы в районе перекрестка с этой автотрассой.
В преддверии концерта в парке Горького появилась пятиметровая фигура британского исполнителя.
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Новости Москвы , Эд Ширан , РИАМО
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