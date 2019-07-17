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Началось строительство всех станций Коммунарской линии метро Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 8 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Начались работы по возведению всех станций Коммунарской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, строительство ведется на семи станциях — от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Протяженность этого участка достигает 15,9 километра.
Также уточняется, что на станциях «Улица Новаторов» и «Университет Дружбы Народов» инициировано обустройство ограждающих конструкций котлованов. На «Столбово» и «Коммунарке» строят основные конструкции. На площадках станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри» ведутся работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций.
Так, в перспективе Коммунарская линия будет продлена от станции «Улица Новаторов» в направлении центра Москвы до станции «Севастопольский проспект». При этом «Улица Новаторов» создаст пересадочный узел с одноименной станцией Большой кольцевой линии (БКЛ), тогда как «Севастопольский проспект» — с «Крымской» Московского центрального кольца (МЦК).
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