Началось строительство всех станций Коммунарской линии метро Москвы

Начались работы по возведению всех станций Коммунарской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, строительство ведется на семи станциях — от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Протяженность этого участка достигает 15,9 километра.

Также уточняется, что на станциях «Улица Новаторов» и « Университет Дружбы Народов » инициировано обустройство ограждающих конструкций котлованов. На «Столбово» и «Коммунарке» строят основные конструкции. На площадках станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри» ведутся работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций.

Так, в перспективе Коммунарская линия будет продлена от станции «Улица Новаторов» в направлении центра Москвы до станции «Севастопольский проспект». При этом «Улица Новаторов» создаст пересадочный узел с одноименной станцией Большой кольцевой линии (БКЛ), тогда как «Севастопольский проспект» — с «Крымской» Московского центрального кольца (МЦК).