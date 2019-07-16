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Памятник доброте и миру появился в столичном парке 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
16 июля в саду «Эрмитаж» прошел праздник «Где доброта — там нет границ!» В рамках этого события открыли скульптуру — символ мира и доброты «Одуванчик».
Инициатором установки скульптуры стал художник Григорий Потоцкий, который одновременно является директором общественной организации «Международная академия доброты». Более чем за десятилетнюю историю существования объединения аналогичные композиции появились более чем в 45 странах мира.
Это шар из множества человеческих ладоней, который символизирует собой нашу планету. По задумке художника при прикладывании руки к скульптуре можно отправить свои мысли человеку, находящемуся на другом конце Земли.
Как утверждает сам автор произведений, его миссия — сеять на земле добро, давая возможность людям делиться друг с другом положительными мыслями.
— Все сложнейшие современные проблемы в мире нужно решать, используя принцип доброты, — прокомментировал Григорий Потоцкий.
В рамках мероприятия в ряды «Академии доброты» приняли новых участников. Десяткам ребят присвоили почетное звание «добрят» и «добротворцев», которое они должны будут гордо нести, одновременно распространяя идеи миролюбия, единения, самоотверженности и дружбы.
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Новости Москвы , Эрмитаж
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