Памятник доброте и миру появился в столичном парке

16 июля в саду «Эрмитаж» прошел праздник «Где доброта — там нет границ!» В рамках этого события открыли скульптуру — символ мира и доброты «Одуванчик».

Инициатором установки скульптуры стал художник Григорий Потоцкий, который одновременно является директором общественной организации «Международная академия доброты». Более чем за десятилетнюю историю существования объединения аналогичные композиции появились более чем в 45 странах мира.

Это шар из множества человеческих ладоней, который символизирует собой нашу планету. По задумке художника при прикладывании руки к скульптуре можно отправить свои мысли человеку, находящемуся на другом конце Земли.

Как утверждает сам автор произведений, его миссия — сеять на земле добро, давая возможность людям делиться друг с другом положительными мыслями.

— Все сложнейшие современные проблемы в мире нужно решать, используя принцип доброты, — прокомментировал Григорий Потоцкий.

В рамках мероприятия в ряды «Академии доброты» приняли новых участников. Десяткам ребят присвоили почетное звание «добрят» и «добротворцев», которое они должны будут гордо нести, одновременно распространяя идеи миролюбия, единения, самоотверженности и дружбы.