Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве

Еще на два столичных маршрута вышли электробусы, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Электробусы вышли еще на два столичных маршрута — №778 и Sk. Маршрут №778 проходит по Третьему транспортному кольцу — от Рижского вокзала до Спартаковской площади. Электробусы с обозначением Sk ходят от транспортного хаба по территории инновационного центра «Сколково» — здесь проезд для пассажиров бесплатный. Таким образом, транспорт нового поколения работает на 11 московских маршрутах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что впервые электробусы вышли на столичные улицы в сентябре 2018 г. «Сегодня на линиях работают более 140 электробусов. Каждый день автобусы на электрической тяге перевозят около 70 тыс. пассажиров», — пояснили в предприятии.

В настоящий момент электробусы обслуживают маршруты: «т25» «Проспект Буденного — Метро „Лубянка“, „т36“ „ВДНХ (южн.) — Дмитровское шоссе, 155“, „т42“ „Рижский вокзал — Метро „Петровский парк“, „т47“ „Бескудниковский переулок — Самотечная площадь“, „т73“ „6-й микрорайон Бибирева — ВДНХ (южн.)“, „т76“ „Холмогорская улица — Метро „ВДНХ“, „т80“ „6-й микрорайон Бибирева — Осташковская улица“, „т83“ „Уссурийская улица — Метро „Преображенская площадь“, №649 „Ясный проезд — Осташковская улица“, №778 „Рижский вокзал — Спартаковская площадь“, Sk „Сколтех — Хаб (ТПУ „Инновационный центр“)“ (по территории „Сколково“).