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В московских такси будут продавать газировку и чипсы 

Говорит Москва + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в машинах установят специальные контейнеры с едой, которую клиент сможет купить во время поездки.
Издание отмечает, что стоимость продуктов будет сопоставима с ценами в супермаркете. Новую услугу собирается внедрить сервис заказа такси «Ситимобил» совместно с компанией RideBar. Она позволит водителям получить дополнительный заработок — с каждой покупки им будет начисляться от 25 до 70 процентов от стоимости товара.
Отмечается, что проект уже тестируется на ста автомобилях класса «комфорт» в столице.
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Новости Москвы , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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