В московских такси будут продавать газировку и чипсы

Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в машинах установят специальные контейнеры с едой, которую клиент сможет купить во время поездки.

Издание отмечает, что стоимость продуктов будет сопоставима с ценами в супермаркете. Новую услугу собирается внедрить сервис заказа такси «Ситимобил» совместно с компанией RideBar. Она позволит водителям получить дополнительный заработок — с каждой покупки им будет начисляться от 25 до 70 процентов от стоимости товара.

Отмечается, что проект уже тестируется на ста автомобилях класса «комфорт» в столице.