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А. Кульбачевский: Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«Москвичи чаще всего выбрасывают змей, игуан, попугаев. Этих экзотических животных и птиц либо выбрасывают сами владельцы, либо они убегают из квартир. На общегородскую «горячую линию» каждый день поступает по несколько сообщений про животных — иногда жители находят их на улице или в подъезде, а бывают случаи, когда животные попадают в соседние квартиры. Так, например, был случай, когда одна женщина обнаружила змею в своей кровати — змея переползла от соседей, которые уехали в командировку и плохо закрыли террариум. Также нередки случаи, когда змей находили в ванной, на кухне», — заявил он.
А. Кульбачевский отметил, что москвичи часто заводят дома экзотических животных, являющихся символом года — так в Год змеи было очень много случаев со змеями, в Год обезьяны несколько раз изымали контрабандные партии обезьян в аэропорту. Сейчас год свиньи, но пока массовых случаев с мини-пигами специалисты департамента природопользования не фиксируют.
«К сожалению, довольно часто дикие животные, которых заводят москвичи, являются редкими видами, охраняемыми конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) или Красной книгой. Это, в том числе, крупные хищники — львы, тигры. Конечно, мы стараемся разъяснять, что не нужно заводить в квартире таких животных. В этом нам теперь поможет постановление правительства РФ №795 от 22 июня 2019 г., которым утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах», — подчеркнул руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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Новости Москвы , Общество , Антон Кульбачевский , Правительство РФ , АГН "Москва"
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