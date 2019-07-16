А. Кульбачевский: Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев

Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

«Москвичи чаще всего выбрасывают змей, игуан, попугаев. Этих экзотических животных и птиц либо выбрасывают сами владельцы, либо они убегают из квартир. На общегородскую «горячую линию» каждый день поступает по несколько сообщений про животных — иногда жители находят их на улице или в подъезде, а бывают случаи, когда животные попадают в соседние квартиры. Так, например, был случай, когда одна женщина обнаружила змею в своей кровати — змея переползла от соседей, которые уехали в командировку и плохо закрыли террариум. Также нередки случаи, когда змей находили в ванной, на кухне», — заявил он.

А. Кульбачевский отметил, что москвичи часто заводят дома экзотических животных, являющихся символом года — так в Год змеи было очень много случаев со змеями, в Год обезьяны несколько раз изымали контрабандные партии обезьян в аэропорту. Сейчас год свиньи, но пока массовых случаев с мини-пигами специалисты департамента природопользования не фиксируют.