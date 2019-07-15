Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граверный цех Трехгорной мануфактуры отреставрируют 

Москва меняется + ещё 4 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Как говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия, здание на Рочдельской улице является объектом культурного наследия регионального значения. Это характерный образец промышленной застройки конца XIX века, сохранивший первоначальную объемно-пространственную композицию.
Как указывается в сообщении, специалисты приступили к расчистке фасадов памятника, а также к вычинке кирпичной кладки и обработке поверхностей водоотталкивающими материалами. Далее практически полностью будет заменена кровля здания и окна, вместо которых установят деревянные — с исторической расстекловкой.
Завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября.
Москва меняется: последние новости
ЖК с паркинг-скалодромом построят в Хорошёво-Мнёвниках Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют с 15 по 25 июля В столице выросла рождаемость
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам42
Гибель инструкторов Путина: появились новые детали18
В РФ ответили на угрозы Турчинова235
МИД ответил на призыв Могерини91
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе13
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение