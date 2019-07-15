Граверный цех Трехгорной мануфактуры отреставрируют

Как говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия, здание на Рочдельской улице является объектом культурного наследия регионального значения. Это характерный образец промышленной застройки конца XIX века, сохранивший первоначальную объемно-пространственную композицию.

Как указывается в сообщении, специалисты приступили к расчистке фасадов памятника, а также к вычинке кирпичной кладки и обработке поверхностей водоотталкивающими материалами. Далее практически полностью будет заменена кровля здания и окна, вместо которых установят деревянные — с исторической расстекловкой.

Завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября.