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В Парке Горького появилась пятиметровая скульптура Эда Ширана 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: пресс-служба Яндекс.Музыки
Пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана установили в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.
"В Парке Горького появилась пятиметровая фигура Эда Ширана. Музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России", — говорится в сообщении.
Гости парка смогут не только сфотографироваться на фоне новой скульптуры "Привет, Эд!", но и написать на фигуре свои пожелания музыканту. "Не забудьте хэштег #приветЭд — соберем фанатскую галерею, которой он будет гордиться", — заключили в пресс-службе.
Уже в эту пятницу, 19 июля, музыкант Эд Ширан даст свой первый концерт в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Ранее британский певец получил награду в номинации "Международный успех" в церемонии Brit Awards 2019. Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки.
Британский исполнитель Эд Ширан считается одним из самых коммерчески успешных артистов современности. Популярность пришла к нему с выходом в свет сингла The A Team в 2011 году. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в популярных чартах Англии, а альбом 2017 года возглавил американский хит-парад.
За всю карьеру он четыре раза становился лауреатом Грэмми и получил столько же премий Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.
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Новости Москвы , Айвор Новелло , Эд Ширан
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