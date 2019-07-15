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ЖК с паркинг-скалодромом построят в Хорошёво-Мнёвниках 

Москва меняется + ещё 3 6 часов назад
Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ЖК с паркинг-скалодромом построят в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение жилого комплекса на ул. 3-я Хорошевская. Его площадь комплекса составит 65 тыс. кв. м. Новый ЖК станет частью проекта по развитию промышленных территорий и интеграции их в современную городскую среду. Особенностью комплекса станет паркинг-скалодром и сити-хаусы — двухэтажные пристройки к основному объему здания, с эксплуатируемыми кровлями-террасами. Начало строительства запланировано на конец 2019 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс расположится в пешей доступности от станций Московского центрального кольца (МЦК) «Зорге» и «Хорошёво», а также станции метро «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии.
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