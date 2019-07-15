Москвичей предостерегли от поездок на юго-запад

Московским автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте на юго-западе столицы до 21:00. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там пояснили, что дорожная ситуация в районе может быть затруднена из-за закрытия девяти станций Сокольнической линии московского метрополитена. «Утром ситуация была затруднена, пока есть ограничения рекомендуем не пользоваться личными автомобилями для поездок в район закрытых станций», — отметили в ЦОДД.

Там также призвали москвичей в час пик пользоваться компенсационными автобусами, которые «идут без значительных затруднений».

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» будет закрыт с 13 по 20 июля включительно. Это связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии. В обычном режиме метро возобновит работу утром в воскресенье, 21 июля.