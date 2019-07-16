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МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 15 м/с в ближайшие часы 

Агентство «Москва» + ещё 9 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гроза и усиление ветра до 15 м/с в ближайшие часы ожидаются в Москве в ближайшие часы и до конца суток, предупреждает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля, начиная с южных районов, в период с 17:00 до 22:00 в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
В непогоду МЧС рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Как ранее сообщили «Известия», в ближайшие 36 часов в разных районах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Москва
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