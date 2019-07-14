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Опубликованы новые свидетельства подделки подписей кандидатами в Мосгордуму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло привел «железобетонные доказательства» подделки подписей еще несколькими кандидатами в Московскую городскую думу.
Юрист опубликовал данные, согласно которым в подписных листах Дмитрия Клочкова и Александра Соловьева есть «мертвые души».
«В подписном листе Дмитрия Клочкова (том 12, лист 125) подписантом значится некто Корявцев Николай Михайлович. А вот, неожиданно — справка о смерти данного гражданина. И его могила», — пишет Ремесло, публикуя соответствующие документы и фотографии.
«В подписном листе Александра Соловьева указан некий Тихомиров Михаил Викторович. Вот справка о смерти данного гражданина. И его могила», — добавил он, также представив доказательства.
«Как вы можете легко убедиться сами — совпадает все: даты рождения покойных, их адреса и т.д. Соловьеву и Клочкову я передаю привет», — заключил Ремесло, призвав представителей оппозиции написать явку с повинной и извиниться перед родственникам покойных, чьи имена были использованы для сбора подписей.
Ранее Ремесло привел факты в подтверждение своего расследования о схемах «рисовки подписей» за оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди «мертвых душ» в подписных листах оказался отец актера Дениса Кукояки Александр Кукояка, который умер в 2017 году.
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Новости Москвы , Михаил Тихомиров , Илья Ремесло , Денис Кукояка , Александр Соловьев , Общественная палата России , Мосгордума
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