Москвичей предупредили о ночном тумане

Туман ожидается в Москве Подмосковье в ночь на воскресенье, 14 июля. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В городе ночью ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет в районе 7–9 градусов тепла.

Как ранее писал News.ru, южный циклон принесёт в столицу тепло и дожди в середине следующей недели. По данным портала «Метеоновости», этот циклон сформируется над Чёрным морем, температура воды которого этим летом необычайно высока.