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Москвичей предупредили о ночном тумане 

News.ru 3 часа назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 14 июля. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра.
В городе ночью ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет в районе 7–9 градусов тепла.
Как ранее писал News.ru, южный циклон принесёт в столицу тепло и дожди в середине следующей недели. По данным портала «Метеоновости», этот циклон сформируется над Чёрным морем, температура воды которого этим летом необычайно высока.
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