12 поликлиник планируется построить в Новой Москве до 2021 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.
«12 поликлиник планируется построить в Новой Москве до 2021 г. Шесть из них построят за счет средств инвестора и столько же — на средства бюджета города. Для медучреждений закупят современное медицинское оборудование. В зданиях организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят. Для маломобильных граждан сделают комфортные условия пребывания», — рассказал В. Жидкин.
Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, также возводится и скоро будет введен в эксплуатацию медцентр в пос. Коммунарка из девяти корпусов.
«К 2035 г. в Троицком и Новомосковском округах появится 125 больниц и поликлиник», — добавил В. Жидкин.