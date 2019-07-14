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В. Жидкин: 12 поликлиник планируется построить в ТиНАО до 2021 г. 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
12 поликлиник планируется построить в Новой Москве до 2021 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.
«12 поликлиник планируется построить в Новой Москве до 2021 г. Шесть из них построят за счет средств инвестора и столько же — на средства бюджета города. Для медучреждений закупят современное медицинское оборудование. В зданиях организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят. Для маломобильных граждан сделают комфортные условия пребывания», — рассказал В. Жидкин.
Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, также возводится и скоро будет введен в эксплуатацию медцентр в пос. Коммунарка из девяти корпусов.
«К 2035 г. в Троицком и Новомосковском округах появится 125 больниц и поликлиник», — добавил В. Жидкин.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , Сергей Собянин , АГН "Москва" , Москва
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